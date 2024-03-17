سبيل معان .. قصة أردنيين يقطعون الطريق منذ 23 عاماً

وطنا اليوم:عادة بدأها سكان محافظة معان جنوبي الأردن منذ 23 عاما، فمع بداية شهر رمضان من كل عام تبدأ لجنة خدمات “سبيل معان” تجهيزاتها وتخطيطها لتأمين اللحوم والأرز والدجاج وكافة احتياجات الشهر الفضيل لطهيها وتوزيعها على عابري السبيل والفقراء والمحتاجين.

عادة توارثها أبناء محافظة معان من الآباء والأجداد، ولا يزال شبان المدينة يعترضون حافلات الركاب على الطريق الدولي ويوقفون الحركة حتى تقف المركبات معرضين أنفسهم للخطر لدعوة ركابها إلى تناول الإفطار مع قرب غروب الشمس طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

قوافل المعتمرين

ويستقبل “سبيل معان” الذي أقامه سكان المدينة على الطريق الدولي الذي يربط المملكة العربية السعودية ومحافظة العقبة والعاصمة عمّان، قوافل من المعتمرين وعابري السبيل والضيوف بصدره الواسع الرحب لتقديم ما يلزم من وجبات إفطار وسحور طيلة شهر رمضان، بعد عناء ومشقة السفر الطويل.

ويحافظ أبناء المدينة على هذا التقليد الاجتماعي ويتوارثونه جيلاً بعد آخر، غايتهم إكرام عابري السبيل ليكونوا ضيوفاً على مائدة إفطارهم الرمضانية أملاً في الثواب وأجر إفطار صائم.

فيما تصل تكلفة الدجاج مع الأرز يومياً إلى 2,300 دينار تقريباً، لكن ارتفاع أسعار المواد الأولية مؤخراً زاد من تكلفة وجبات الدجاج 200 دينار على الأقل.

نصيب لأهل غزة

هذا العام خصص سبيل أبناء معان ذبح أعداد من العجول والإبل يوميا لإغاثة أهل قطاع غزة، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية بمبادرة من أبناء المدينة لدعم صمود أهل غزة.

وقال محمد عوجان، أحد المتطوعين في السبيل: إن أبناء معان سيبذلون كل جهودهم لإرسال المساعدات لأبناء القطاع المحاصر، حيث بدأت حملة شعبية لجمع التبرعات، مؤكداً أن وجع غزة هو وجع الأردن أيضاً.

وأكد عوجان أن الدفعة الأولى من المساعدات وصلت غزة من خلال المسارات الرسمية والحكومية الأردنية، بانتظار إرسال الدفعات القادمة.

وبعد أن يقوم العاملون في السبيل بإنهاء الطهي وكشوفات الأسماء، يتم توزيعها على العائلات المحتاجة، حيث تعمل عشرات المركبات على إيصال 300 وجبة لهذه العائلات.

كما يتم إطعام الحجاج والمسافرين وعمال المياومة وطلبة جامعة الحسين بن طلال، بالإضافة إلى من يأتي إلى السبيل من أهل المدينة، ويقدّر عدد الوجبات التي يحصلون عليها بـ200-300 وجبة.

ويعتمد تمويل “سبيل معان” بشكل رئيس على التبرعات العينية والمالية من التجار والمحسنين من أهالي المدينة، والتي تستمر طيلة أيام الشهر الفضيل، موضحاً أن العمل يبدأ بإعداد وتجهيز وجبات الإفطار منذ ساعات الصباح ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء