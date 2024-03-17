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مجلس قلقيلية : أكثر من 3000 صائم على موائد الإفطار الرمضاني بحضور عدد من الجمعيات الخيرية

منذ 5 ساعات
مجلس قلقيلية : أكثر من 3000 صائم على موائد الإفطار الرمضاني بحضور عدد من الجمعيات الخيرية

وطنا اليوم – أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، ومدير عام مجلس قلقيلية سعادة النائب ميادة شريم، أن مجلس قلقيلية يواصل تقديم برنامجه الخيري “إفطار صائم” للعام الثامن على التوالي، حيث شهد شهر رمضان المبارك خلال أيامه الخمسة الأولى استضافة أكثر من ثلاثة آلاف صائم على موائد الخير في مجلس قلقيلية ومسجد الحاج عبدالله اسميك.

وقالت شريم أن مجلس قلقيلية قدم دعوات لعدد من الجمعيات الخيرية لحضور فعاليات الإفطار الرمضاني في مجلس قلقيلية ومسجد الحاج عبدالله اسميك، أبرزها الجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة، جمعية نشامى ونشميات الخير، جمعية انجاد الخيرية، جمعية ينابيع الحنان الخيرية، ولجنة تحسين مخيم الوحدات.

وأضافت أيضا أن فريق العمل الشبابي في مجلس قلقيلية نفذ مبادرة “تمرة ومي” التي تهدف إلى توزيع المياه والتمر للمارة في الطريق عند وقت الإفطار، فيما سيواصل المجلس إطلاق المبادرات والفعاليات الخيرية لتقديم خدماته المجتمعية للمجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل.

ونوهت شريم أن فعاليات الإفطار الرمضاني في مجلس قلقيلية لهذا العام اقتصرت على تقديم وجبات الإفطار وإقامة المبادرات الخيرية والمسابقات الدينية، فيما اعتذر المجلس عن اقامة أية فعاليات أخرى مثل الألعاب وغيرها، وذلك احتراما لأرواح شهداء غزة رحمهم الله.


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