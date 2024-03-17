القبض على مشتبه به بقتل 3 أفراد من عائلته في أمريكا

وطنا اليوم:قبضت الشرطة الأمريكية على مشتبه به، يُعتقد أنه قتل ثلاثة أفراد من عائلته في واقعتي إطلاق نار في شمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي مساء السبت بعد عملية أمنية استمرت ساعات.

وأفادت المتحدثة باسم شرطة ترينتون، ليزيت ريوس، بأن المشتبه به، سلم نفسه بشكل سلمي بعد تنفيذ إطلاق نار في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، فإن غوردون، سرق سيارة في ترينتون خلال النهار وقادها لمسافة تقدر بنحو 65 كيلومترًا إلى ليفيتاون في الضواحي الشمالية لفيلادلفيا، حيث قتل شخصين، من بينهما زوجة والده وابنته البالغة من العمر 13 عامًا.

ومن ثم، فر المشتبه به في سيارة إلى حي قريب، حيث أطلق النار على والدة أطفاله، وبعد ذلك قام بضرب والدتها بعقب البندقية.

ثم عبر المشتبه به حدود الولاية إلى ترينتون في نيوجيرزي، حيث تحصن في منزل ذو ثلاثة طوابق، ووصفته الشرطة بأنه “بغاية الخطورة”.

ويشار إلى أن حوالي 49 ألف شخص قتلوا جراء إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال عام 2021، ومقتل 45 ألف شخص في عام 2020.