الجيش الأمريكي يعلن تدمير زوارق مسيرة في البحر الأحمر

وطنا اليوم:أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأن جماعة الحوثي قامت بإطلاق طائرتين دون طيار من طراز “UAV” في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأكدت “الوسطى الأمريكية”، في بيان لها على موقع إكس، أنها قامت بتدمير إحدى الطائرات، مشيرة إلى أن الأخرى تحطمت في البحر الأحمر، حيث لم لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات من السفن في المنطقة.

وتابعت أنها دمرت خمسة زوارق مسيرة وطائرة دون طيار واحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ومنذ التاسع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بكين الاحتلال أو متجهة إلى موانئها، ردًا على العدوان على غزة.

ففي حين، قابلت القوات البريطانية والأمريكية بضربات على مواقع تابعة للحوثيين.