عدوان اسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا

وطنا اليوم:شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلا عن مصدر عسكري، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جوياً من تجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف المصدر أن “وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”، مشيراً إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية إثر العدوان الإسرائيلي الجوي.