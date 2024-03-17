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إحباط هجوم أوكراني على أهداف في الأراضي الروسية

17 مارس 2024
إحباط هجوم أوكراني على أهداف في الأراضي الروسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي :”إنه جرى إحباط هجوم أوكراني على أهداف في أراضي روسيا باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.


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