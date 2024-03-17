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ثوران بركان في أيسلندا للمرة الرابعة خلال 4 أشهر

17 مارس 2024
A volcano spews lava and smoke as it erupts in Reykjanes Peninsula, Iceland, January 14, 2024. Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

وطنا اليوم:أعلنت مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، السبت، أن بركانًا ثار للمرة الرابعة منذ كانون الأول/ ديسمبر، مطلقا حمما برتقالية اللون.
وتحذر السلطات منذ عدة أسابيع من احتمال ثوران قريب في شبه جزيرة ريكيانيس، الموجودة جنوب العاصمة ريكيافيك، وهو الثوران السابع الذي يشهده البركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.
وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل شباط/ فبراير، مما تسبب في انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد تضرر الطرق وخطوط الأنابيب بشدة جراء تدفق الحمم البركانية، بالإضافة إلى تدمير عدة منازل في بلدة صيد الأسماك خلال ثورانه في كانون الثاني/ يناير.
وتتواجد في أيسلندا أكثر من 30 بركاناً نشطاً، مما يجعل الجزيرة الموجودة في شمال أوروبا وجهة رئيسية لمحبي مشاهدة البراكين، حيث يجتذب هذا القطاع الخاص آلاف السياح الباحثين عن الإثارة.


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