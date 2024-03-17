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مفاوضات الدوحة.. مسؤولون إسرائيليون: إن لم تنجح المفاوضات سنجتاح رفح

17 مارس 2024
مفاوضات الدوحة.. مسؤولون إسرائيليون: إن لم تنجح المفاوضات سنجتاح رفح

وطنا اليوم_أكد مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن الاحتلال يستعد للتحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في حال فشلت جولة المفاوضات المقبلة في الدوحة بشأن إطلاق سراح الرهائن.

ووفقًا لما نقلته هيئة بث الاحتلال فإن مسؤولين “إسرائيليين” أكدوا أن الاحتلال عازم على التحرك في رفح إذا لم تفض المفاوضات بإطلاق سراح المختطفين، مع إجلاء السكان قبل نهاية شهر رمضان.

وفي وقت سابق من الجمعة، وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خطط للجيش الإسرائيلي لإجراء مناورات برية في رفح، بما في ذلك خطة لإجلاء السكان.

وعلى الرغم من أن شروط حماس وصفت بأنها “بعيدة المنال” من قبل الاحتلال، فإنه يمكن بدء المفاوضات بشأن الأسرى والمواطنين الذين يطالبون باستقبالهم، وعودة سكان غزة من الجنوب إلى الشمال.

وفي محادثة مع قادة فرقة الضفة، أشار رئيس الأركان هليفي إلى تحديات شهر رمضان، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي في حالة حرب متعددة الجبهات، مع التركيز على لبنان وسوريا وغزة.

وتنتظر حركة حماس رد الاحتلال على وثيقة المطالب التي قدمتها للوسطاء، وأعلنت محمود مرداوي، عضو بارز في حماس، رفض الحركة لمطلب إسرائيل بفصل مراحل الصفقة.

وتقدر مصادر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لن يغادر إلى الدوحة قبل يوم الاثنين.


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