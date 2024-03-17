الرحامنة : اطلاق استراتيجية عمّان مدينة ذكية خلال رمضان

وطنا اليوم_ستعد أمانة عمان الكبرى لإطلاق استراتيجية عمان مدينة ذكية، التي تتضمن حزمة مشاريع للأمانة ووزارات ومؤسسات وشركات.



الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة قال لـ»الدستور» إن الأمانة ستطلق بشكل رسمي استراتيجية عمان مدينة ذكية خلال شهر رمضان بعد أن أقرها مجلس الأمانة قبل أيام، ما يعتبر خطوة مهمة لضمان قدرة العاصمة على الاستمرار في النمو والتطور.



وبحسب الرحامنة فإن الاستراتيجية تتضمن مشاريع عدة، منها في ما يتعلق بالأمانة: منصة إدارة المرور الذكي (إدارة الوقوف، إدارة الطلب، الرقابة المرورية)، منصة المدينة الذكية، الخطوط المغذية ـ ربط الضواحي مع مسارات باص التردد السريع، تركيب محطات شحن.



كما تشمل الاستراتيجية مشروع إدارة الضغوطات في الشبكات (شركة مياهنا)، واستبدال العدادات التقليدية بالعدادات الذكية (وزارة الطاقة والثروة المعدنية)، ولوزارة الصحة مشروع تحديث وتطوير الخارطة الصحية.



وأشار الرحامنة إلى أن الأمانة قامت بمخاطبة وإطلاع الشركاء من وزارات ومؤسسات وشركات على الاستراتيجية بما يخدم توجيه الإنفاق والموارد المالية بشكل صحيح، من خلال تجنب ازدواجية العمل في المشاريع ما بين الأمانة والوزارات والشركات وبما يحقق التكاملية في تنفيذ المشاريع.



كما أكد أن الامانة تدعم مشاركة أي وزارة أو مؤسسة أو شركة تشعر بأن لها مشاريع تخدم عمان نحو مدينة ذكية، علماً بأن هناك مشاريع ما زالت تحت الاعتماد ستتضمنها الاستراتيجية.



وتعد استراتيجية عمان مدينة ذكية ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات، وهي تتويج لجهود بدأتها الأمانة منذ عام 2019.