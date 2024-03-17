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%27 ارتفاع الحاويات الواصلة لميناء العقبة

17 مارس 2024
%27 ارتفاع الحاويات الواصلة لميناء العقبة

ارتفع عدد الحاويات التي وصلت ميناء العقبة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 27 %، لتبلغ 28700 حاوية مقارنة في شهر كانون الثاني 22300 حاوية، مما يظهر تحسنا ملحوظا في حركة الشحن وسلاسل التزويد والتوريد إلى ميناء العقبة، رغم تداعيات الحرب على غزة من دولة الاحتلال، وكذلك التطورات التي يشهدها البحر الأحمر.

ويرى خبراء، أن مرد هذا التحسن، إلى إجراءات الحكومة من وجود بواخر التغذية التي تصل من موانئ دمياط وبورسعيد وجدة وجبل علي الى ميناء العقبة إذ تقوم البواخر الكبرى  والرئيسية بتفريغ الحاويات في هذه الموانئ ثم يتم نقلها الى ميناء العقبة من خلال بواخر التغذية.


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