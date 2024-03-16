انتهاء الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني قريباً

وطنا اليوم_قال مصدر مطلع انه سيتم الانتهاء من الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحُسيني الكبير في وسط العاصمة عمّان خلال 10 أيام تقريباً.



وأضاف المصدر أن المسجد جاهز لإستقبال المصلين ولم يتبقى سوى تركيب جزء قليل من -ألواح الزجاج للقبة السماوية- بالفناء الداخلي للمسجد، وينتظر فقط الإعلان عن موعد الإنتهاء بشكل رسمي، في أي لحظة.



وفي سياق متصل، بدأ القائمين على وقف ثريد الذي يقع مبناه في الساحة الخارجية للمسجد الحسيني الكبير، بتوزيع الوجبات اليومية على المحتاجين وعابري السبيل.



وبحسب المصدر، يبدأ توزيع وجبات الإفطار بدءا من الساعة الخامسة مساء تقريبًا.



وأضاف أن وقف ثريد جاهز للتسليم بعد تحقيقه كافة المتطلبات في بنائه والانتهاء منه.



ويأتي بناء وقف ثريد، على مساحة بطول 12 مترا وبعرض 5 متر تقريباً.



ويتكون البناء من طابقين، الأول مختص بتقديم الطعام عبر نوافذه الـ 6، أما الطابق الثاني، مكون من مكتبين ودورة مياه وغرفة استراحة، وسيتم بناء 3 قُبَب على سطح المبنى لاعطائه منظراً جمالياً.



وتابع المصدر أن تقديم الطعام سيكون يومياً من خلال عملية طبخ الطعام، بفندق (نبيل) الملاصق للمسجد، وذلك عبر الجسر المعلق بين الفندق ومبنى (ثريد) وسيتم تقديمه من خلال النوافذ، حيث سيستهدف إطعام قرابة 1000 شخص يومياً، والوقف له امتداد من خلال التفكير في إنشاء (ثريد 1 و2 و 3).



يُذكر أن الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني الكبير، بدأ، بحسب إعلان أمانة عمان، في 10/4/2022، ليصار إلى استكمال التنفيذ خلال (150يوماً) من تاريخه. وجاء المشروع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد تعرض المسجد للحريق في عام 2019، بما يليق بالمكانة الإسلامية والتاريخية له والحفاظ على طرازه المعماري، حيث يتسع المسجد الحسيني بما فيه الفناء الداخلي والساحات الخارجية، لما يقارب من 5 آلاف مصلٍ.

