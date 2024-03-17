الجهود الأردنية أثمرت تخفيفًا للقيود في الأقصى

وطنا اليوم_يشهد المسجد الأقصى المبارك مزيدا من التحفيف على المصلين في رحابه، وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ تخفف من القيود المفروضة عليه في وقت سابق، وذلك نتيجة للجهود الأردنية التي تبذل بهذا الإطار، ما جعل عدد المصلين لصلاتي العشاء والتراويح يتجاوز 90 ألفا.



إلى ذلك، أكد مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب أن الجهود الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نجحت في فتح المسجد الأقصى المبارك أمام جميع المسلمين بهدوء خلال شهر رمضان.



وشدد الشيخ الخطيب في تصريح خاص لـ»الدستور» على أن الجهود الأردنية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نجحت في فتح المسجد الأقصى المبارك رغم جميع القيود التي كانت مفروضة على المسجد الأقصى قبل عدة أيام.

و قام مدير عام دائرة الاوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بحضور الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، وعصام الزاغة رئيس حرس المسجد الأقصى المبارك، وعبدالله أبو طالب رئيس قسم الحراسة، أمس الأول، بجولة تفقدية في الجمعة الأولى من رمضان، للوقوف على كافة التجهيزات والتأكد من قيام المصلين بأداء شعائرهم الدينية دون أي إشكاليات.