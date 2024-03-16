الطويل يقيم افطارا رمضانيا لحزب الميثاق في مركز التأهيل المجتمعي للمعاقين في مخيم الطالبية

وطنا اليوم_اكد امين عام حزب الميثاق الوطني العين الدكتور محمد المومني، على ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي ودعمها لتواصل تقديم خدماتها التطوعية ودعم المشاريع الخيرية على مدار العام وخاصة في شهر رمضان المبارك.





حديث المومني حاء خلال حفل الافطار الخيري الذي أقامه المحامي الدكتور رفعت الطويل مساعد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الأردني، دعما لمركز التأهيل المجتمعي للمعاقين في مخيم الطالبية في عرف سنوي للدكتور الطويل في كل شهر رمضان.



من جهته أكد رئيس المجلس الإستشاري لحزب الميثاق الوطني معالي الباشا مازن القاضي، على أهمية توفير كافة اشكال الدعم للمركز والمؤسسات الخيرية التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينها من القيام بدورها المجتمعي والتنموي والخيري.



من جانبه قدم رئيس مركز التأهيل المجتمعي للمعاقين في مخيم الطالبية عيسى الخطيب، الشكر للمحامي الدكتور رفعت الطويل، مساعد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الأردني، على رعايته لحفل الافطار وعلى الدعم الشهري الذي يقدمه للمركز بواقع (٥٠٠) دينار شهربا والى الأبد، مشيرا الى ان هذا الدعم يمكن المركز للقيام بالرعاية الشاملة للفئات المستهدفة وتحقيق أهدافها الإنسانية.



وحضر حفل الافطار طلبة المركز وادارته والاستاذ عبد الرحمن ابو دلبوح، واعضاء حزب الميثاق: جمال الرقاد، ريم بدران، سناء مهيار، يزن اسعيفان، ضيف الله ابوعاقولة، خالد جعارة، يزن شديفات، حمزة النهار، محمود فريحات، محمد الحجوج، ثابت الشريف، زياد البلوشي.

فواز الشوشان