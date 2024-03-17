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الملك يلتقي المستشار الألماني أولاف الأحد

17 مارس 2024
الملك يلتقي المستشار الألماني أولاف الأحد

وطنا اليوم_حث المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل اليوم السبت على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق أوسع، قبل بدء جولته بالشرق الأوسط التي تستغرق يومين.


ومن المقرر أن يسافر شولتس إلى ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر اليوم السبت للاجتماع الأحد مع جلالة الملك عبد الله الثاني ثم سيتوجه إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وقال شولتس للصحفيين قبل مغادرته “من الضروري أن تصل المساعدات إلى غزة على نطاق أوسع الآن. وسيكون هذا موضوعا يجب أن أتحدث فيه”.وعبر عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة حيث يلجأ أكثر من نصف سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.وأضاف “هناك خطر من أن يؤدي الهجوم الشامل على رفح إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وهو ما يجب منع حدوثه بشكل صارم”.

وذكرت القوات الجوية الألمانية أنها نفذت عملية إسقاط جوي على القطاع شملت أربعة أطنان من مواد الإغاثة.وقالت وزارة الخارجية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “كل طرد مهم لكن عمليات الإسقاط الجوي تعد مجرد قطرة في بحر”.

وأدت الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة، والتي أثارها هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع أكتوبر تشرين الأول، إلى نزوح معظم السكان وجعلتهم في حاجة ماسة إلى الغذاء وغيره من الضروريات.


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