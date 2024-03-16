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وفاتان جراء حادث مروع على طريق دير يوسف في اربد ..

منذ ساعة واحدة
وفاتان جراء حادث مروع على طريق دير يوسف في اربد ..

وطنا اليوم_تعاملت فرق الإسعاف والانقاذ في مديرية دفاع مدني غرب اربد مساء السبت مع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق دير يوسف في لواء المزار الشمالي.

وقال شهود عيان لسرايا بأن الحادث نتج عنه وفاة وفاتان شاب و سيدة جراء تعرضهم لاصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم وإصابة آخرون.

هذا وعلمت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات و الاصابات إلى أقرب مستشفى.


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