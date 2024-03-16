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مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم من غزة

منذ ساعتين
مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم من غزة

وطنا اليوم_أفادت فضائية الجزيرة بخروج مظاهرات في حيفا والقدس وتل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، مشيرة إلى أن مظاهرة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب تطالب بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو أغلقوا شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.


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