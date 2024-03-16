البطاينة يؤكد من لواء الرصيفة على ضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع وفق احزاب برامجية تلبي متطلبات المرحلة.

وطنا اليوم_اكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة ، لانها ستكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، على الرغم من الاجواء المحلية والسياسية والاقليمية الساخنة.



ودعا البطاينة خلال اجتماع استقطابي استضافة نادي شمس الرياضي في لواء الرصيفة إلى ضرورة الاستفادة من المرحلة الحالية لبناء برامج واقعية وواضحة ، مشددا على أهمية رفع نسب التصويت بتحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب، ولاسيما الشباب والمرأة.





ووجه البطاينة التحية للمقاومة الفلسطينية التي أعادت جزءاً من كرامة الامة، اذ ان الحديث بعد السابع من اوكتوبر ليس كقبله،مؤكدا دعم الموقف الأردني قيادةً وشعبًا المناصر للحق الفلسطيني على ترابه، وضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين وايصال المساعدات دون انقطاع.



وفي هذا الاطار عبر عن اعتزازه بما تقوم به قواتنا المسلحة من حماية الحدود الشمالية والشرقية، وعمليات الإنزال الجوي المستمرة للمساعدات ، والمستشفيات الميدانية التي تعمل ليلا ونهارا في تضميد جراح المرضى في قطاع غزة والضفة الغربية .



وفي رده على ما يقدمه حزب إرادة لذوي الإعاقة ،فأجاب الأمين العام بأن مستشار الحزب قانونيا هي المحامية الكفيفة تقى المجالي والتي بنظره ،بصيرتها أقوى من بصيرته شخصيا ، وبأن الحزب قد عين أمينا عاما مساعدا لذوي الاعاقة ،وانه الحزب يسعى للوصول للسلطة ببرنامج من خلال المكنة التشريعية بأن يشارك الحزب في حكومة حزبية وإذا قدر للحزب ذلك فإنه سينادي باستحداث وزارة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة.



من جانبه اضاف رئيس بلدية الرصيفة عضو المجلس المركزي في حزب إرادة شادي الزيناتي ان المئوية الأولى من عمر الدولة تكللت بإطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني التحديثات السياسية والاقتصادية والإدارية للمضي قدما بقوة نحو المئوية الثانية ،وتضمن ذلك قانوني الانتخاب والأحزاب العصريين وهذه الفعالية التي نشهدها هي امتداد لهذه الاصلاحات . واشار الى أننا مقبلون على مرحلة مهمة واستحقاق دستوي وهو الانتخابات النيابية ولا بد بأن تنشط الحركة الانتخابية بناء على النشاط الحزبي .

وحضر اللقاء النائب السابق مساعد الأمين العام للشؤون الاجتماعية في حزب إرادة د. ردينة العطي، وسعادة جهاد الزمر مؤسس مركز شمس الرياضي ،وفاطمة الشخريت مديرة المركز، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.