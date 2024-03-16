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هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

16 مارس 2024
هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

وطنا اليوم – تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 40 طلب ترخيص وتصريح محطات شحن عامة من اصل 55 طلبا لقطاع الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال كانون الثاني الماضي.
وتوزعت الطلبات بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة بواقع 43 طلبا للحصول على ترخيص او تصريح لأول مرة، منها 39 تصريحا لمحطة شحن عامة ورخصة محطة شحن عامة وثلاث رخص أشخاص عاملين، فيما تلقت 11 طلبا لتجديد رخص أشخاص عاملين وطلب تعديل رخصة أشخاص عاملين.
وكانت أعلنت الهيئة سابقا عن منحها أكثر من 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.
ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و 14 محطة خاصة وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف إليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎
وفي هذا الصدد استعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، خلال لقائه أخيرا جمعية الطاقة المتجددة سير الإنجاز في مشاريع الطاقة المتجددة وابرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع ومناقشة إمكانية معالجتها.
وقال السعايدة، إن الهيئة تسعى لمواكبة التطور في عمل القطاع وتنفيذ دراسة شاملة لواقع الشبكة الكهربائية لتصبح شبكة ذكية من خلال تسريع عملية استبدال عدادات الكهرباء القديمة لدى المشتركين بمختلف القطاعات، وزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية، وتحديث التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة المتجددة ورفع التشاركية مع القطاع الخاص للخروج بتعليمات تعزز أداءه وترتقي بالخدمة المقدمة للمواطنين.


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