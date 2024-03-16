البرلمان العربي: ما يحدث في غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان

وطنا اليوم -وجه البرلمان العربي نداء بضرورة العمل على وقف الصراعات والحروب بالمنطقة العربية التي أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء وشردت الكثير أيضا وأصبحوا بلا مأوى فضلا عن عمليات النزوح والتهجير القسري.

وشدد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق 16 آذار من كل عام، على أن ما يحدث في قطاع غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب فهي حرب إبادة جماعية ضد شعب أعزل لم يشهدها التاريخ من قبل.

وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان العربي وصون كرامته وتوفير الحياة الكريمة له، موضحا أنها لا تقف فقط عند حد الحقوق السياسية فحق المواطن في العيش بأمان واستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

واكد العسومي دعم البرلمان العربي وتضامنه مع هذه التحركات وضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية تحت ذريعة حقوق الإنسان.