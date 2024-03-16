ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31553 شهيدا

وطنا اليوم – قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 162 على القطاع إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31553 شهيدا و 73546 إصابة منذ 17 أكتوبر الماضي.