الصحفي “معتز العزايزة” يتصدر منصة X .. بعد تغريدة أساء فيها للمقاومة الفلسطينية

وطنا اليوم_تصدر الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة منصة X بعد ساعات قليلة من نشره لتغريدة قال فيها: “الي ما بيفرق معه موت وجوع شعبه مش لازم يفرق معنا بأي شيء ملعون كل من تاجر بدمنا وحرق قلوبنا وبيوتنا وخرب حياتنا”.



جلّ الردود التي تبعت تغريدة معتز، وصفته بـ”الخيانة” وأن ما قاله يجب توجيهه للاحتلال بدلًا من رجال المقاومة الذين ما زالوا مرابطين تحت الأنفاق منذ ستة أشهر في معركة طوفان الأقصى.

جدير بالذكر ان تغريدة معتز جاءت بالتزامن مع بيان حركة فتح الذي أشار الى ان “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية”.



اللافت ان معتز العزايزة التقى مؤخرًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وصافحه، وقام الرئيس بتكريمه بعد الجهود التي بذلها خلال تغطيته في الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.