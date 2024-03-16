3290طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

وطنا اليوم – بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3290طناً، منها 2548طن خضار، و562طن فواكه، و 178طناً من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و 60، والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشاً، والثوم 250 قرشاً و500 قرش، والبطاطا بين 30و 45قرشا، والبندورة بين 7و 20 قرشاً، والجزر بين 30و 40 قرشاً، والخيار بين 40 و 70قرشاً، والزهرة بين 15و 25 قرشاً، والليمون بين 30و 40 قرشاً، والموز البلدي بين 50و 75قرشاً.