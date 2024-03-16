الصين: باحثون يطورون عاملا جديدا للعلاج المناعي لسرطان القولون

وطنا اليوم – طور باحثون صينيون، عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نشرتها المجلة الأكاديمية الصينية “ايه سي إس نانو”.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، قالت أستاذة علوم الحياة، لو تشون وان، من كُلْيَة علوم الحياة بجامعة تيانجين، إنه من خلال التجارِب على الحيوان تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون.

وأضافت لو، أن بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم كما يمنع نمو ورم القولون بدون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.

وأشارت الى أن سرطان القولون الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان، حيث أن من بين العلاجات المختلفة يعتبر العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة.