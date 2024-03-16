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محاضرة في الأغوار الشمالية عن فضائل رمضان

16 مارس 2024
محاضرة في الأغوار الشمالية عن فضائل رمضان

وطنا اليوم – نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الجمعة، محاضرة عن فضل الأعمال الصالحة وأحكام الصيام، ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
وتحدث الواعظ، محمد الشامي، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الأيدي الكريمة الخيرية بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي، عن مزايا وفضائل ومكانة شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وخصه الله تعالى بعظيم الأجر والغفران للمؤمنين.
وعرض أبرز قواعد الآداب والأخلاق الواجب اتباعها في رمضان، ومنها التحلي بالفضائل والابتعاد عن المعاصي وزيادة التراحم بين الناس طلبًا للأجر والثواب، لافتا إلى انعكاسات الصيام على النواحي الصحية البدنية وتعزيز السلوكات الإيجابية عبر صور التكافل الاجتماعي.


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