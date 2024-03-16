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43.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

16 مارس 2024
43.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 50.60 و 38.80 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 330 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 347 دينارا.
وقال علان في تصريح لــ(بترا)، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية، لا زال “ضعيفا”، فيما العرض يسير بوتيرة منخفضة، وزاد بنسبة 25 بالمئة عما كان عليه بالأشهر الأخيرة بعدما ارتفعت الأسعار عالميا لأرقام تاريخية.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند سعر 2156 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تعاملات الذهب شهدت نوعا من التذبذب خلال الأسبوع الماضي حيث تراوحت بين 2150 و 2180 دولارا للأونصة.بترا


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