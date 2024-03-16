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الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في الشميساني

16 مارس 2024
الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في الشميساني

وطنا اليوم_صادقت محكمة التمييز على حبس متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية السرقة، التي أصيبت خلالها سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان.

وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401\1 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وأضاف القرار: “عملاً بالمادة 99\3 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم”.


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