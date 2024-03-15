الأردن يرحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يعنى بمكافحة كراهية الإسلام

وطنا اليوم_رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام “الإسلاموفوبيا”.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشدداً على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.