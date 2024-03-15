إتحاد كرة القدم :تخسير الرمثا أمام الحسين إربد وتغريمه 25 ألف دينار

وطنا اليوم_قررت اللجنة التأديبية باتحاد كرة القدم الأردني، اعتبار الرمثا خاسرا (0-5) اعتباريا أمام الحسين إربد، وتغريمه 25 ألف دينار .



كانت مباراة الحسين إربد والرمثا، توقفت عند الدقيقة (78)؛ بسبب تناقص لاعبي الرمثا، إضافة إلى وفاة أحد مشجعي الرمثا خلال هذه المباراة.



وبررت اللجنة قرارها على أنه “في ضوء البيانات المقدمة ثبت للجنة من خلال تقريري حكم ومراقب المباراة، أن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة 78، وذلك لتناقض عدد لاعبي الرمثا لأقل من 7، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 44 من عقوبات الأندية من اللائحة التأديبية”.