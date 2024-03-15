الأردنيون على موعد مع طقس بارد وماطر وعاصف

يراقب كادر قسم التنبؤات الجوية في مركز “طقس العرب”، تغيرات جذرية على الحالة الجوية وتقلبات حادة على حالة الطقس اعتباراً من مساء يوم الأحد القادم، وتتمثل بنشاط منخفض البحر الأحمر وامتداده بشكل لافت باتجاه المملكة تزامناً مع اندفاع كتلة هوائية باردة من القارة الأوروبية نحو المنطقة.

وفي التفاصيل : تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية والمنمذجة حاسوبياً في مركز “طقس العرب”، إلى اقتراب كتلة هوائية باردة نحو المنطقة يوم الأحد القادم، تزامناً مع تمدد ما يسمى منخفض البحر الأحمر من الجنوب، وبالتالي متوقع أن تنشأ فوق المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من تصادم الهواء البارد القادمة من القارة الأوروبية مع الهواء الدافئ والرطب القادم من الجنوب و المترافق مع تمدد منخفض البحر الأحمر. بداية نهار يوم الأحد يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية دافئة نحو المملكة سببها اندفاع حوض علوي بارد نسبياً نحو الأراضي المصرية، لذا يكون الطقس نهار يوم الأحد دافئاً في مختلف المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

واعتباراً من ساعات مساء و ليل يوم الأحد، تنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بدءاً من المناطق الجنوبية، وتهطل زخات عشوائية من الأمطار بمناطق متفرقة خاصة الجنوبية والشرقية والبادية الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية والسهول الشرقية.

تزايد تأثر المملكة يوم الاثنين بامتداد منخفض البحر الأحمر وزخات رعدية وعشوائية من الأمطار في بعض المناطق أما نهار يوم الإثنين يزداد تأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة وتتكاثر السحب تدريجياً، وتهطل زخات عشوائية من الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة خاصة بعد الظهر والعصر، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أثناء النهار وتكون مصحوبة بهبات قوية في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مما يؤدي إلى تشكل موجات غبارية وانخفاض الرؤية الأفقية.

تشكل منخفض جوي عميق شرق سوريا ( سيتم تصنيفه لاحقاً ) وجبهة هوائية باردة تؤثر على المملكة ليلة الإثنين / الثلاثاء ونهار الثلاثاء ونتيجة لاستمرار اندفاع كتلة هوائية باردة نحو المملكة، يتوقع بمشيئة الله أن يتشكل منخفض جوي عميق فوق الأراضي السورية، مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا تعبر المملكة يوم الإثنين ليلاً جبهة هوائية باردة وعالية الفعالية، ويتحول الطقس ليصبح عاصفاً وغائماً بوجهٍ عام وتهطل الأمطار في مختلف المناطق تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد في بعض المناطق، لذا من المتوقع تشكل السيول أحيانا في بعض المناطق.

ويستمر تأثر المملكة يوم الثلاثاء بالكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي العميق الذي يتمركز فوق الأراضي السورية، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد وغائم وماطر بشكل متفاوت في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية الى شديدة أثناء النهار، وتكون مصحوبة بالعواصف الرملية في مناطق البادية وجميع الطرق الصحراوية والمعابر الحدودية.