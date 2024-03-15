بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

العوران : المشاركة السياسية للشباب لن تكون شعار، إنما تطبيق للتشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي
اربد_ صور وفيديو

15 مارس 2024
العوران : المشاركة السياسية للشباب لن تكون شعار، إنما تطبيق للتشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبياربد_ صور وفيديو

وطنا اليوم_شارك حزب إرادة في جلسة حوارية بكلية الحصن الجامعية ،نظمتها مبادرة” يلا نشارك يلا نتحزب ” تحت عنوان الحياة السياسية والحزبية ،دور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية

وقال نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية في حزب إرادة م. إبراهيم العوران ان الشباب الاردني يتحتم عليه المشاركة في العملية السياسية بشكل حقيقي. واشار العوران الى ان منظومة التحديث السياسي هي الامل الوحيد الموجود حاليا لإعادة ترتيب جبهتنا الداخلية للوقوف في وجه التحديات ،وان نجاحها مبني على مشاركة المجتمع الاردني بشكل كبير.


وفي ظل ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر،  اشار العوران الى إننا مطالبون بتغيير الأسلوب الذي نتبعه من طريقة الخلاص الفردي لمشاكلنا لصالح الخلاص الجماعي، من خلال منظومة التحديث السياسي.


واضاف أنه لم يعد هناك مجالا للتخوف من الإنضمام للأحزاب داعيا إلى الانتساب إليها، فهي الوسيلة الأمثل لانتزاع الحقوق من فئة رأسمالية نسبتها قليلة تملك كل شيء في ظل غياب الطبقة الوسطى، وعلينا أن لا نسمح لليأس والإحباط أن يسيطر علينا، وأن نشارك في صنع القرار من أجل مستقبل أفضل.

من جانبه، بين الناطق باسم مبادرة “يلا نشارك يلا ننتخب”
عضو المجلس السياسي في حزب ارادة الدكتور علي قوقزة  أن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما هي تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي الذي عنوانه الأبرز هم الشباب، لافتا إلى النصوص القانونية المتعلقة بالشباب والمرأة، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والتي تُشكل ضمانة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والحزبية.

وجرى حوار موسع مع الطلبة حول مختلف القضايا الوطنية، وخصوصاً المشاركة في الأحزاب وأهمية دور الشباب في مشروع الإصلاح السياسي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:01

البيت الأبيض: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية ومتفائلون بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار

04:58

محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

04:19

الحبس 3 سنوات لشخصين سرقا سيارة فتاة وجرَّوها على الأرض في عمان

03:35

عاجل سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

02:35

الأردن يرحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يعنى بمكافحة كراهية الإسلام

01:45

إتحاد كرة القدم :تخسير الرمثا أمام الحسين إربد وتغريمه 25 ألف دينار

01:15

فتح تهاجم حماس: هي السبب وراء احتلال إسرائيل للقطاع

00:15

ديوان عشيرة الحتاملة في اربد يستضيف  حزب إرادة .. فيديو وصور

00:09

هذا ما حدث مع نشامى الدوريات أثناء مرور مجموعة من زوار المملكة.

00:05

الأردنيون على موعد مع طقس بارد وماطر وعاصف

23:05

إربد.. وفاة طفلة بين يدي والدتها والأمن يحقق

23:04

المنتصرون للعدالة

وفيات
وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024