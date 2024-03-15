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شمول 144 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية

15 مارس 2024
شمول 144 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية

وطنا اليوم:بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 144 أسرة لشهر شباط الماضي.
وأشار تقرير أعمال الصندوق لشهر شباط إلى أن 1384 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة “العادية والفورية”، و 95 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و106 أشخاص استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب والتشغيل لأبناء الأسر المنتفعة.
وبلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد 1183 أسرة، وأجرت فرق الصندوق 6671 زيارة ميدانية.
وبين التقرير، أن مركز الدعم والمساندة في الصندوق استقبل 10669 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار


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