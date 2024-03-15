المستشار الألماني شولتس يزور الأردن الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأردن وإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما قال الناطق باسمه شتيفن هيبشترايت في مؤتمر صحفي دوري اليوم، فيما تتزايد الجهود الدولية لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ومن المقرر أن يجري شولتس محادثات مع الملك عبد الله الثاني السبت، ورئيس الكيان الإسرائيلي اسحق هرتسوغ ونظيره بنيامين نتانياهو الأحد، وفق ما أعلن الناطق