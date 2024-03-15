ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31490 شهيدا و73439 إصابة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة الاثنين، إلى 31,490 شهيد، فضلا عن إصابة 73,439 شخصا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت صحة غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد فيها 149 شخصا و 300 إصابة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ161، وفي رابع أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين.

وكانت أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكتائب المقاومة الأخرى في قطاع غزة، معركة طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي، ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين واعتداءاته المتواصلة على المسجد الأقصى والمصلين.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 591 جنديا وضابطا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و249 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,070 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصف حالة 483 منهم بالخطرة، و810 إصابة متوسطة، و1,777 إصابة طفيفة