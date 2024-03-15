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تفاصيل مثيرة لمقترح قدمته حماس للهدنة في غزة

15 مارس 2024
تفاصيل مثيرة لمقترح قدمته حماس للهدنة في غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام قطرية؛ بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس عرضت مقترحا لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما.
وذكرت مصادر أن حماس اشترطت انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين ومرور المساعدات.
كما عرضت المقاونة الفلسطينية “حماس” مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية، إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا 30 منهم من أصحاب المؤبد.
واشترط حماس أيضا مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.
مقترح حماس تضمن ايضا البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة


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