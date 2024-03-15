مسيرات تندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة بعدة محافظات

وطنا اليوم:انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة؛ إسنادا لأهالي غزة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وعبّر المشاركون عن تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وجسر بري لشمال قطاع غزة.

وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بكسر حرب التجويع.

وفي محافظة إربد، هتف المشاركون في المسيرة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منددين بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون في مسيرة بالكرك في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وطالب المشاركون في وقفة بمحافظة الطفيلة بحماية المدنيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان عن قطاع غزة.

وندد المشاركون في وقفة في محافظة معان بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ161، وفي خامس أيام شهر رمضان المبارك في فلسطين.

ارتفعت حصية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي إلى 31341 شهيدا و73134 اصابة وفقا للتقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الصادر عن وزارة الصحة في القطاع لليوم الـ160 للعدوان

وأكدت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ويضاعف العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر / تشرين أول الماضي من الأزمة الإنسانية، باستخدام سلاح التجويح، حيث يسجل بشكل شبه يومي وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية لا سيما بين الأطفال الرُضع.

وارتفعت حصيلة الشهداء من الصغار إلى 27 طفلا في شمال غزة، نتيجة سوء التغذية وعدم توافر الحليب والمواد الغذائية، ممن وصلوا المستشفيات منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.