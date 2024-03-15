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“الصحفيين الفلسطينيين” تستنكر قرارا بمنع هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس

15 مارس 2024
“الصحفيين الفلسطينيين” تستنكر قرارا بمنع هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس

وطنا اليوم_استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الخميس، ما أقدم عليه ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، بتوقيع قرار يمنع بموجبه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي احتلتها إسرائيل عام 1948.

وشددت النقابة، في بيان صدر، على أن هذا القرار هو تنفيذ لسياسة واضحة لحكومة الاحتلال بشن حرب واسعه النطاق ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت أنها ستواصل توجهها إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني.


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