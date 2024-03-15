ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر

وطنا اليوم_كشف البروفيسور شليدند روجين استاذ العلوم السياسية في جامعة بون الألمانية أن الترويج الأمريكي والغربي عن التهيئة لانشاء رصيف ومرفئ مؤقت على ميناء مدينة غزة البحري وتسيير السفن لنقل الغذاء إلى سكان غزة، هو خديعة كبرى وتظليل خطير جدا يستهدف تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وأوضح البروفيسور الألماني أن الهدف الحقيقي لتسيير السفن إلى ميناء غزة بمبرر إغاثة أبناء غزة، هو تنفيذ خطة تهجير واسعة النطاق للفلسطينيين من غزة، وذلك من خلال توجيه عشرات السفن إلى ميناء غزة بحجة نقل الغذاء ولكن الهدف الحقيقي هو نقل الفلسطينيين من غزة وتهجيرهم إلى دولتين بافريقيا لتوطينهم هناك.



حيث ستقوم السفن التي ستنقل مواد بسيطة من الغذاء إلى غزة ، بتشجيع وتحريض الفلسطينيين على الصعود إلى السفن للتخلص من حياة المعاناة في غزة ، وتقوم هذه السفن بنقلهم وتوطينهم بدول أخرى مما يسهل على اسرائيل وامريكا والغرب من إفراغ غزة من سكانها وتصفية نصف من الشعب الفلسطيني ليسهل بعد ذلك الالتفات إلى الضفة الغربية والعمل من خلال منظمات الهجرة لتهجير الفلسطينيين وحثهم للخروج للحصول على حياة جديدة ببلاد المهجر ..



ودعا البروفيسور الألماني الدول العربية إلى التنبه للمخاطر والمؤامرة التي تحاك ضد القضية الفلسطينية ، وان المستهدف والدور بعد الفلسطينيين ستكون الدول العربية.

وكان المسؤولين بالامم المتحدة أكدوا مرارا وتكرارا أن أفضل حل لإدخال المساعدات هو عبر المعابر والطرق البرية، واي حلول اخرى تعد عملية دعائية أو لها أهداف تامرية