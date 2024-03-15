واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الولايات المتحدة جددت إعفاء مدته 120 يوماً يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء.



وبدأت واشنطن إصدار الإعفاءات العام الماضي، مشددةً على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في “معاملات غير خاضعة للعقوبات” مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.



وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.