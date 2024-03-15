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الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

منذ ساعتين
الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

وطنا اليوم_قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليوم الخميس إن عمليات الحوثيين التي تستهدف السفن ستمتد لمنع السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي حتى من المرور عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف الحوثي أن نحو 34 من أفراد الحوثيين قتلوا منذ أن بدأت الجماعة مهاجمة الممرات الملاحية تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان من قبل الاحتلال على قطاع غزة منذ 160 يوما.

تأتي تصريحات زعيم الحوثيين بعدما أعلن مصدر عسكري حوثي إجراء تجربة ناجحة لصاروخ فرط صوتي، بحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

لكن خبراء شككوا في هذه الرواية لأن تقنيات صناعة ذلك النوع من الصواريخ معقدة ومكلفة جدا.

فيما تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع في اليمن تدعي انها تعود للحوثيين، بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تنفيذ عملياتها في البحر.


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