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المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

منذ 5 ساعات
المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة



وطنا اليوم/ نظم المستشفى التخصصي يوم طبي مجاني بالتعاون مع جمعية المنتدى الأردني للرعاية والثقافة الصحية لأهالي مخيم غزة الذي يقع في محافظة جرش، حيث قام المستشفى بإرسال فريق طبي من كافة الاختصاصات الطبية (جراحة العظام وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والمفاصل والنسائية والباطنية والأطفال) والصيادلة وطاقم متكامل من الكوادر التمريضية، حيث انتفع من هذا النشاط ما يزيد عن 800 مريض من أهالي المخيم.
وقد ثمنت السيدة جهاد البنا رئيسة المنت

دى الأردني للرعاية والثقافة الصحية الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي للمستشفى التخصصي لما قدموه من خدمات طبية لأبناء المجتمع، كما وأكدت البنا على أن مخيم غزة بحاجة ماسة الى مثل هذه المبادرات الإنسانية.


ويأتي تنظيم مثل هذه الأيام الطبية المجانية ضمن سياسة المستشفى التخصصي في توفير الخدمات الطبية المجانية والوصول الى المناطق الأقل حظاً في المجتمع الأردني، وذلك لتخفيف أعباء الحياة عليهم ومساعدتهم في تشخيص الأمراض وإجراء الفحوصات السريرية وتقديم العلاج لهم بالمجان.


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