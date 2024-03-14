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سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

منذ 5 ساعات
سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

وطنا اليوم_اثار النائب السابق نبيل غيشان، مساء الخميس، قضية إحتجاز ٤٠٠ جواز سفر اردني بسفارة الكيان الصهيوني في عمان.

وقال غيشان ان هذه الجوازات قدمت لسفارة الكيان قبل طوفان الاقصى طلبا للفيزا، الا ان اغلاق السفارة ادى الى احتجاز الجوازات.

تابع غيشان، ان الحكومة الاردنية قررت منح اي اردني جواز سفر بديل شريطة اثبات تقديم الجواز للفيزا. الا ان الاشكالية لدى البعض في حاجتهم للجواز الاصلي لوجود فيز امريكية او شنجن . والبعض يقول ان جواز سفره جديد لماذا يضطر الى استصدار جواز جديد ودفع رسوم جديدة!! 


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