مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

وطنا البوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الطيب بوفاة الحاج علي احمد شحادة الطيب، وإلى آل أبو غيداء بوفاة حسن محمد أبو غيداء، شقيق الوزير الأسبق المهندس حسني أبوغيداء.

ونقل العيسوي خلال زيارته اليوم الخميس بيتي عزاء الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.