بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

14 مارس 2024
عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

وطنا اليوم_أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية رصيفا قيد الإنشاء على شواطئ الساحل الجنوبي لمدينة غزة، وفق الإحداثيات التي نشرتها شركة “ماكسار” للتكنولوجيا.

ونشرت “ماكسار” صورا قالت إنها تعود إلى 11 و 12 و13 مارس/آذار الحالي، وتبين أعمال حفر وإنشاءات على رمال الشاطئ مباشرة.

وفي خطاب حالة الاتحاد في الثامن من مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة.

وأضاف أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء، دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.

وأعلن الجيش الأميركي بعدها توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وجراء الحرب والحملة الإسرائيلية، بات سكان غزة في الشمال والجنوب، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، واستشهد نحو 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:29

ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر

04:46

واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

03:44

الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

02:25

أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة

02:14

انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

01:11

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

00:21

المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

00:09

سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

23:25

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

21:52

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

21:30

وفاة طفل دهساً في اربد

20:46

الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

وفيات
وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024وفيات الإثنين 11-3-2024