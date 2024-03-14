عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

وطنا اليوم_أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية رصيفا قيد الإنشاء على شواطئ الساحل الجنوبي لمدينة غزة، وفق الإحداثيات التي نشرتها شركة “ماكسار” للتكنولوجيا.



ونشرت “ماكسار” صورا قالت إنها تعود إلى 11 و 12 و13 مارس/آذار الحالي، وتبين أعمال حفر وإنشاءات على رمال الشاطئ مباشرة.



وفي خطاب حالة الاتحاد في الثامن من مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة.



وأضاف أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء، دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع.



وأعلن الجيش الأميركي بعدها توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.



وجراء الحرب والحملة الإسرائيلية، بات سكان غزة في الشمال والجنوب، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، واستشهد نحو 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.