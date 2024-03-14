الهيئة الخيرية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة.

ونشرت الهيئة صورا لطائرة المساعدات عبر “منصة إكس”، وكتبت “أرسلنا اليوم طائرة مساعدات انسانية جديدة لأهلنا في غزة وبدعم من منظمة الخير البريطانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي”.