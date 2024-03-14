الصفدي يؤكد مركزية أونروا في إيصال المساعدات لغزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في اجتماع تناول كارثية الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

وأكد الصفدي مركزية دور وكالة أونروا في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.