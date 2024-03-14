تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة

وطنا اليوم:بدأت غرفتا تجارة الاردن وعمان يوم امس الاربعاء، بتوزيع وجبات افطار رمضانية ساخنة في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن توزيع الوجبات يأتي ضمن حملة ( تقاسم وجبة افطار رمضان)، مع أهالي قطاع غزة، التي اطلقها القطاع التجاري والخدمي والتي تستهدف توفير وجبات افطار ساخنة عالية القيمة الغذائية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف بانه يتم التنسيق بشكل يومي مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإيصال مواد غذائية على شكل وجبات خلال شهر رمضان، اضافة الى طرود تشمل موادا غذائية أساسية، تخفيفًا عن أهالي القطاع الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم طال كل مناحي حياتهم. وقال الحاج توفيق ان مشاركة الاهل في قطاع غزة مائدة الافطار في شهر رمضان المبارك هو اقل واجب يمكن تقديمه، مشيدا بالدور الانساني والوطني الذى يقوم به القطاع التجاري والخدمي بتحقيق التكافل الاجتماعي بالشهر الكريم من خلال تقديم الدعم لتوفير الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية، وايصالها لأهالي القطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.