الريادة النيابية تبحث الخدمات الإلكترونية لشركة البريد

وطنا اليوم:ناقشت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع اليوم الخميس، الخدمات الإلكترونية والرقمية والتحديات التي تواجه شركة البريد الأردني.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم زيادين، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، إن لجنة الريادة النيابية حديثة التأسيس وتعمل على تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكين ودعم المستثمرين ومواكبة التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية والرقمية.

وبحسب بيان للجنة، أشاد زيادين بالنقلة النوعية الإيجابية لشركة البريد في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن التحول يسهم في تقليل الوقت والمال والجهد، ويُوفر مساحة الاحتكاك بين المواطن والموظفين.

من جانبه، قال الداوود إن الشركة حرصت على تبني نماذج أعمال جديدة ومشاريع استراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية (2024-2026)، مشيرا إلى أن الشركة استثمرت التحويل الرقمي لتعزيز خدمات بريدية ولوجستية ومالية وإلكترونية، لتلبية متطلبات العملاء التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة.

وعرض الداوود لأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة، كالتحول لمنظومة الدفع المالي الإلكتروني، وتفعيل الهوية الرقمية على تطبيق سند مجانا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والخدمات البريدية الرقمية (تطبيق سند)، وتوصيل مخرجات الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر الرابط الإلكتروني مع كل الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الشركة كقلة الكوادر البشرية، وعدم معرفة المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وحضر الاجتماع النواب: هايل عياش، محمد السعودي، مجدي يعقوب، فليحة الخضير.