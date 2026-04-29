خطوة غير مسبوقة.. صورة ترامب على جوازات سفر أميركية

وطنا اليوم:في خطوة غير مسبوقة، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيظهر على جوازات سفر جديدة ستصدر لمناسبة الذكرى ال250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة في تموز/يوليو.

وقال المتحدث تومي بيغوت على منصة إكس إنه “مع احتفال الولايات المتحدة في تموز/يوليو بالذكرى ال250 لتأسيسها، تستعد الوزارة لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأميركية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية”.

كما نشر حساب الخارجية الأميركية، النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترامب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة للآباء المؤسسين يوم إعلان الاستقلال في 4 تموز/يوليو 1776.

ولم يسبق أن ظهر رئيس أميركي في منصبه على جوازات السفر.

أيضاً من المقرر إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترامب في هذه المناسبة.

ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترامب على عدد من المباني في العاصمة، بينها قاعة “كينيدي سنتر” الشهيرة ومعهد السلام.

كما يعتزم ترامب تنظيم سباق سيارات “إندي كار” في واشنطن بين 21 و23 آب/أغسطس ضمن احتفالات الذكرى ال250.

بكميات محدودة

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية، طالبا عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن وستتوافر بكمية محدودة فقط.

بالمقابل، انتقد نواب من الحزب الديموقراطي وزير الخارجية ماركو روبيو بسبب مبادرة جوازات السفر. وكتب الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على منصة إكس “ينبغي على الوزير روبيو أن يمضي المزيد من الوقت في إقناع رئيسه بإنهاء حربه التي اختارها في إيران، وأن يقلل من إهدار أموال دافعي الضرائب الأميركيين على إرضاء غرور ترامب”.

وعادة ما تكون الأعمال الفنية في جوازات سفر بعض البلدان عبارة عن صور تاريخية أو صور للطبيعة.

حتى كوريا الشمالية التي تنشر صور الزعيم كيم جونغ أون في كل أنحاء البلاد وتطالب بتبجيله، لا تضع صورة كيم في جواز سفرها.