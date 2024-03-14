بعد لقاءهم بزيادين..مجموعه شبابية ابرزها الشاب الخوالدة يعلنون نيتهم الانضمام للمدني الديمقراطي

وطنا اليوم:علمت مصادرنا ان لقاء استقطابيا شبابيا حصل امس بين النائب الاسبق قيس زيادين و مع بعض الطلاب الشباب الناشطين السياسيين ابرزهم الشاب احمد الخوالدة، اعلنوا خلاله نيتهم الانضمام للحزب المدني الديمقراطي.

و يذكر ان الخوالدة ناشط شبابي و سياسي و باحث قانوني في مجلس النواب و قائم على عدة مبادرات. حيث اكد الخوالدة انتمائه للفكر المدني الديمقراطي و ايمانه بالعدالة الاجتماعية وسيادة القانون و قدسية الحريات العامة و الخاصة ضمن مظلة القانون.