أبوعبود : الوضع الوبائي في مدارس السلط تحت السيطرة

وطنا اليوم:أكد مدير صحة البلقاء الدكتور صائب أبوعبود ان الوضع الوبائي في مدارس السلط تحت السيطرة، وان حالات الإصابة التهاب الكبد الوبائي التي ظهرت في بعض المدارس قليلة جدا، بل وأقل من نظيرتها في سنوات قد خلت.

أبو عبود قال بأن حالات التهاب الكبد الوبائي A لم تزد على مدرستين بكامل المحافظة، وان مجموع الحالات في كليتهما 5 على الأكثر.

وبين ان المديرية ارسلت فرق التقصي للمدرستين واستطلعت وتقصت الوضع الوبائي في المدرستين، مشددا على انه تحت السيطرة.

وأوضح أن ولي امر احد الطلبة المصابين طالب بإغلاق المدرسة التي يدرس بها ابنه، بيد ان طلبه لم يتحقق لأن إصابة طالبين من اصل 600 ليس بالأمر الذي يستدعي القلق.

وتابع أبو عبود أن فايروس الكبد الوبائي A ليس خطيرا، وانه يشفى خلال 3 أيام وبواسطة علاجات بسيطة ومتوفرة بالبيوت.

ولفت إلى أنه في كل عام تظهر اصابات بهذا الفايروس وهو امر طبيعي وليس بخطير، مطمئنا ذوي الطلبة: “لا داع لأي إجراء”.